Kendt advokats søskende rejser klagesag mod ham

KØBENHAVN: Advokat Christian Harlang har fået endnu en klagesag på halsen. Denne gang er det hans egne søskende, der har indklaget ham for Advokatnævnet, skriver Weekendavisen fredag.

De to brødre og søsteren påstår, at advokat Harlang reelt har overtaget administrationen af morens formue og det uskiftede bo efter faren.

I den forbindelse skal Christian Harlang have optaget lån i boets ejendomme og have overført store beløb til sig selv og sit advokatfirma.

En af brødrene er Clement Harlang, og han citeres i Weekendavisen for at sige, at det er på tide at få sat en stopper for advokatbrorens "ødelæggende fremfærd".

Til avisen svarer Christian Harlang, at sager om påstået misbrug ifølge arveloven skal anlægges, senest et år efter at arvingen får viden om udbetalingen, og i alle tilfælde fem år efter.

- Begge frister er overskredet, så derfor er der ingen sag, siger advokaten.

Han har forladt sit tidligere kontor i det indre København og har indrettet sig på førstesalen hos sin 92-årige mor i en villa i Taarbæk.

I forvejen har Christian Harlang fået en stribe alvorlige sanktioner fra Advokatnævnet, og forskellige steder i retssystemet er man ved at behandle hans protester imod afgørelserne.

Omdrejningspunktet i sagerne er penge - for eksempel om alt for store salærer for unødvendigt arbejde.

I offentligheden har han senest fået stor omtale, fordi han har ført 23 irakeres retssag mod Danmark. De hævder, at danske soldaters opførsel var medvirkende årsag til, at de angiveligt blev udsat for tortur.

Men i sommer afsatte Østre Landsret advokat Harlang som beskikket advokat. Dommerne mistænker ham for at lyve, blandt andet om hvordan han skal have kopieret og videretransporteret godt 70.000 siders bilag. Desuden har landsretten besluttet at modregne godt 160.000 kroner i salæret.

Harlang fortsætter dog i irakersagen som advokat for to af sagsøgerne.

Landsretten har besluttet at orientere Advokatrådet om hans opførsel, og det er derfor en mulighed, at også dette forløb indbringes for Advokatnævnet.

/ritzau/