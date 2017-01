Trump-nomineret minister lover at beskytte homoseksuelle

- Vi er glade for, at vi har indgået en aftale med Morten Arvidsson, der er en særdeles kompetent håndboldtræner. Og vi glæder os til samarbejdet med ham, slutter Brian Andersson.

Han kommer til at være gæstetræner for både håndboldpiger og drenge - første gang allerede den 20. januar.

STIDSHOLT: Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt får nu tilknyttet endnu et sports-ikon.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies