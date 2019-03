Kendt havørn dræbt: Skudt med jagtgevær

LOLLAND: Hunnen fra havørneparret, der blev kendt fra Dansk Ornitologisk Forenings Ørne-tv er død. Dræbt af skud fra et haglgevær. Det skriver DOF / Birdlife Danmarks.

Efter at have undersøgt den døde fugl fandt man to hagl, det ene i en lunge og det andet i bughulen - i begge tilfælde var der friske blødninger, så man har kunne udelukke, at det er gamle skader.

- Det er forfærdeligt, at havørnen er fundet skudt. Det er kun et par år siden, at en ynglende kongeørn blev fundet dræbt af skud, og det er ikke rart at vide, at der åbenbart er brodne kar blandt Danmarks jægere, og at vi inden for få år har fået skudt to ørne, som man ikke kan forveksle med nogen som helst jagtbar art, siger Egon Østergaard, formand for DOF BirdLife Danmark til DOFs hjemmeside

Ørneparret har gennem seks år kunne følges i yngetiden på Ørne-tv, hvor et webcam har sendt live fra reden, og hunnen var i færd med at gøre klar til endnu en ynglesæson i reden, da den blev dræbt. Den blev set på webkameraet kort tid før, den døde - inden DOF åbnede for offentlig adgang til Ørne-tv i år, men pludselig dukkede der en ny hun op, og det er et stærkt tegn på, at den gamle var død. Havørne danner par for livet.

- Når to ørne kan blive skudt inden for så kort tid, kan man kun frygte, at også andre rovfugle bliver skudt, siger Egon Østergaard.

Han peger på et stærkt behov for, at politiet får opklaret sagen om drabet på Havørnen ved Saksfjed-Hyllekrog og andre drab på rovfugle af hensyn til respekten for fredede arter og naturbeskyttelse i det hele taget.