Kendt indbrudstyv fængslet - solgte tyvekoster på Facebook

BRØNDERSLEV: En 40-årig mand blev fredag varetægtsfængslet i fire uger, efter han igen var blevet taget for indbrud.

Den 40-årige var prøveløsladt fra en dom for omkring 10 indbrud i Aarhus, og derudover har han flere verserende sigtelser for indbrud hængende over hovedet.

Alligevel kunne han formentlig ikke holde sig i skindet.

I hvert fald kørte politiet torsdag ud til hans bopæl i Brønderslev og anholdt ham, fordi han lå inde med tyvekoster.

Det fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Forsøgte at sælge tyvekoster på Facebook

Det var en borger, der havde haft indbrud, som ledte politiet på sporet af den 40-årige.

Borgeren havde klikket sig rundt på Facebook, og her så han pludselig nogle af sine egne ting, som havde været væk siden indbruddet

Tingene var sat til salg af den 40-årige, og politiet kunne derfor let finde frem til sælgeren.

I Retten i Hjørring nægtede den 40-årige sig skyldig og ønskede ikke at sige ret meget til dommeren. Hen erkendte dog, at han havde prøvet at sælge de stjålne ting, fortæller Thomas Klingenberg.