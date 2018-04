Kendt journalist dør af skudsår efter nye protester i Gaza

En velkendt palæstinensisk journalist er død af et skudsår, han pådrog sig fredag, da han dækkede demonstrationer nær den israelske grænse.

Det oplyser sundhedsmyndigheder i Gaza tidligt lørdag morgen ifølge nyhedsbureauet AP.

Myndighederne oplyser videre, at journalist Yasser Murtaga var blandt to personer, der døde af deres kvæstelser i løbet af natten efter at være blevet skudt.

Dermed er dødstallet fra fredagens uroligheder oppe på ni.

Murtaga blev skudt i den sydlige by Khuzaa, som fredag var omspændt af sort røg fra brændende bildæk.

Han befandt sig over 100 meter fra grænsen og bar en jakke med teksten "presse". Han havde desuden sit kamera i hånden, da han blev skudt.

Yasser Murtaga arbejdede for et lokalt tv-produktionsselskab.

Det israelske militær har tidligere udtalt, at det kun skød mod "anstiftere" involveret i volden.

Sent fredag aften blokerede USA for anden uge i træk en erklæring fra FN's Sikkerhedsråd, der udtrykker støtte til palæstinensernes ret til at demonstrere fredeligt samt opfordrer til en uafhængig undersøgelse af de dødbringende protester.

Den palæstinensiske FN-ambassadør, Riyad Mansour, sagde til journalister i FN's hovedkvarter i New York fredag aften, at 14 af rådets 15 medlemmer var nået til enighed om udtalelsen.

Som det eneste medlem af Sikkerhedsrådet havde USA, der er Israels nærmeste allierede, blokeret for erklæringen.

Mansour kaldte USA's afvisning "meget uansvarlig". Han mener, at USA giver Israel "grønt lys til at fortsætte dets angreb mod den civile befolkning" i Gaza.

Ifølge den palæstinensiske FN-ambassadør mistede ni palæstinensiske civile livet fredag, mens flere end 1000 andre blev såret af skud fra israelske soldater.

Med fredagens døde når antallet af omkomne palæstinensere den seneste uge op på 31.

Palæstinensernes march til den israelske grænse har stået på siden fredag den 30. marts.

Hamas, der styrer Gaza, har bebudet lignende demonstrationer de kommende uger. De er en protest mod den blokade, som Israel i mere end et årti har opretholdt mod enklaven.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters var den menneskemængde, der fredag forsøgte at trænge frem til grænsen, større end de tidligere dage. Israels hær skønner, at 20.000 mennesker deltog.

Gaza er på størrelse med Langeland, og der bor op mod to millioner palæstinensere.

Israel siger, at mange af de dræbte er militante palæstinensere.

