Kendt mikrobryggeri vender underskud: Sådan gjorde de

AALBORG:Corona-gæld, inflation og stigende energipriser. Restaurationsbranchen er i den grad sat under pres, men for nogen er der lysglimt i mørket.

Det må siges at være tilfældet for Søgaards Bryghus på C.W. Obels Plads i Aalborg. Her har man netop leveret et årsresultat, der viser, at sidste års underskud på 806.274 kroner er vendt til et overskud på 364.498 kroner.

- Regnskaberne afspejler, at vi har været nedlukket under corona. Men vi har tilpasset os og ikke slået et større brød op, end vi har kunnet bage. Det har været mega specielt, men det har det jo for alle, siger Claus Søgaard, der er direktør for Søgaards Bryghus.

Blandt andet har Søgaards Bryghus måttet opgive whiskyproduktionen som konsekvens af stigende energipriser.

- Vi tog beslutningen, da Aalborgs bygas gik fra at koste 2 kroner per kubikmeter til at koste 16 kroner per kubikmeter. Den regning ville vi ikke kunne betale, så vi lukkede ned for whiskyproduktionen for halvanden måned siden.

Underskuddet er således vendt til overskud ved at vise rettighed omhu - og at der ikke længere produceres whisky på Søgaards bryghus, er ikke det eneste forbehold, Claus Søgaard har måttet tage. Blandt andet har bryghuset justeret priserne og forenklet spisekortet.

Som tiderne er i dag, er Claus Søgaard derfor påpasselig med at spå om fremtiden.

- Regnskabsårene er svære at kigge i. Der sker mange ting, som få er herre over, så det bliver spændende at se, hvad næste år bringer. Om energikrisen forsætter. Den har jo indflydelse på os alle sammen, siger han.

Søgaards Bryghus åbnede i 2004 og var ét af Danmarks første, der kombinerede restaurant, mikrobryggeri og pub.

I marts 2017 satte familien bryghuset til salg, men et halvt år efter kom det af markedet. Dengang overtog Claus Søgaards kone, Lise Søgaard, driften sammen med den tidligere bestyrer af Abby Road, Ole Christiansen.