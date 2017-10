Kendte ansigter har fordel i stemmeboksen

HELE LANDET: Der findes som bekendt ingen nemme genveje til succes her i livet.

Alligevel oplevede en række af de byrådskandidater, der blev valgt i 2013, at de havde en særlig fordel på dagen, hvor vælgerne skulle sætte deres kryds.

De var i forvejen velkendte ansigter og navne uden for politik.

Og det har formentlig spillet en stor rolle, siger sportsdirektøren Brian Holm, som byttede racercyklens smalle sæde ud med en plads i Frederiksberg Kommunes byråd i 2013.

- Jeg er ret sikker på, at jeg blev valgt ind, fordi jeg var kendt. Mange politikere må kæmpe en kamp for at komme i medierne og blive kendte, siger Brian Holm.

På Frederiksberg blev han kun overgået af sin partiformand, borgmester Jørgen Glenthøj (K), i antallet af personlige stemmer.

Han er ikke den eneste, som har kunnet drage fordel af sine hyppige tv-optrædener.

Ved forrige valg fik ejendomsmægler Anders Gerner Frost tredjeflest personlige stemmer af alle i Gribskov Kommune - kun overgået af en forhenværende borgmester og den nuværende borgmester Kim Valentin (V).

- Men genkendeligheden kan lige så vel skyldes, at folk kender mig som lokal ejendomsmægler og ikke kun ham fra tv, siger Anders Gerner Frost, som er blev kendt uden for kommunegrænsen for sin medvirken i DR’s seerhit "Hammerslag".

Kendte mennesker har den fordel, at de har en troværdighed i vælgernes øjne fra en anden sammenhæng end politik.

Og den kan de ofte udnytte i stemmeboksen, forklarer Johannes Andersen, som er lektor på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Det er især en fordel ved et kommunalvalg, som der er mindre interesse om end et folketingsvalg, mener han.

- Hvis et parti kan præsentere et kendt ansigt, kan man ofte fange de vælgere, som interesserer sig forholdsvis lidt for kommunalpolitik, men gerne vil finde en kandidat at stemme personligt fra det parti, vælgeren normalt sætter sit kryds ved, siger Johannes Andersen.

Brian Holm og Anders Gerner Frost går efter at blive genvalgt ved kommunalvalget 21. november.

Anders Gerner Frost er sågar sit partis borgmesterkandidat.

/ritzau/