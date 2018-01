Kennedy: Bøller får nogle slag ind men de vinder ikke

Stigende aktiekurser under præsident Donald Trump har styrket investorer og amerikanske virksomheders profit, men de har ikke dæmpet de økonomiske bekymringer hos middelklassefamilier.

Det siger Joe Kennedy, der er en blandt flere demokrater, som på sit partis vegne har svaret på præsident Donald Trumps første "State of the Union" tale.

Den 37-årige Kennedy, som er barnebarn af Robert F. Kennedy og repræsentant for Massachusetts i Repræsentanternes Hus i Kongressen, siger, at hans parti må have fokus på arbejderklassens økonomiske problemer.

Det var disse vælgere, som svigtede partiet i 2016 til fordel for Trump.

Kennedy opfordrer amerikanerne til at forkaste det "kaos", der præger Trump-æraen. Han siger, at demokraternes politiske visioner indebærer bedre forhold for alle, der kalder USA' for deres hjem".

Demokraterne går blandt andet ind for en højere mindsteløn, betalt barselsorlov og bedre forhold for børnefamilier, siger Kennedy og tilføjer i en kritik af Trump:

- Vi går ind for pensioner, som ikke er udhulet, handelsaftaler, som er retfærdige og broer og veje, der ikke ruster væk samt uddannelse, der er til at betale.

Kennedy holdt sin tale i Fall River i Massachusetts, hvor der bor mange ufaglærte med økonomiske problemer og manglende beskæftigelse.

Kennedy siger samtidig, at borgerrettighederne er blevet svækket under Trump.

- Trump-administrationen går ikke blot efter de love, som beskytter os. Den går efter selve idéen om, at vi alle er værd at beskytte, siger Kennedy, som er mest kendt for sit berømte efternavn.

I hans parti har der været kritik af, at han skulle holde en reaktionstale på et tidspunkt, hvor sexchikane og sorte amerikaneres livsforhold dominerer det politiske liv.

Kennedy siger, at Trump og hans administration ødelægger USA's grundlæggende løfte om, at alle vil blive behandlet ens i henhold til loven.

- Under Trumps ledelse blive amerikanerne bombarderet med det ene falske valg efter det andet. Det er altid enten kulminearbejdere eller enlige mødre. Storbyernes midte eller landdistrikter. Kysterne eller det centrale USA. Demokraterne vælger begge dele, siger han.

/ritzau/AP