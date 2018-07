Kerber-triumf i Wimbledon

TENNIS: Tyske Angelique Kerber triumferede lørdag i den prestigefyldte tennisturnering Wimbledon.

Her slog hun den syvfoldige Wimbledon-vinder Serena Williams i finalen i to sæt med cifrene 6-3 og 6-3.

Det er Kerbers første Wimbledon-titel og hendes tredje gand slam-titel.

Lørdagens finale var en gentagelse af Wimbledon-finalen fra 2016, hvor de to også mødtes. Dengang tog Williams dog trofæet.

Kerber indledte finalen stærkt ved at bryde Williams’ serv i første parti og bragte sig foran 1-0. Williams svarede dog igen ved at bryde Kerbers serv til 2-2.

Tyskeren fik dog hurtigt overtaget tilbage, da hun brød Williams’ serv til 4-3 og senere til 6-3, da hun vandt første sæt.

Amerikaneren gik på banen i andet sæt med aggressivt spil, der også kunne høres i hendes jubelråb på banen.

I første omgang lykkedes det Williams at følge med Kerber, men ved 3-2 brød den 30-årige tysker endnu en gang Williams til 4-2.

Det lykkedes ikke Williams at bryde Kerbers serv, og dermed kunne tyskeren efter lidt over en times spil juble som vinder af dette års Wimbledon, da hun vandt andet sæt med 6-3.

Kerber havde før lørdagens kamp ikke været i finalen i en grand slam siden 2016, hvor hun til gengæld var i en grand slam-finale hele tre gange.

Hun var seedet som nummer 11 i turneringen, mens Williams var seedet som nummer 25.

Kvindernes turnering har båret præg af overraskende tidlige nederlag til favoritterne.

Førsteseedede Simona Halep måtte sige farvel i tredje runde, og danske Caroline Wozniacki, der var seedet som nummer to, røg ud i anden runde.

Serena Williams havde muligheden for at vinde sin 24. grand slam-titel. Hun kunne dermed tangere rekorden for flest single grand slam-titler, som nu fortsat tilhører australske Margaret Court.

Det er blot den fjerde turnering for Williams, siden hun fødte sit første barn i september 2017 og efterfølgende oplevede komplikationer i forbindelse med fødslen.

