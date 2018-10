Kevin Magnussen skal giftes til sommer

MOTORSPORT: Den danske racerkører Kevin Magnussen havde glædelige nyheder, da han fredag mødte den danske presse forud for weekendens Formel 1-grandprix i Mexico.

Han skal giftes med sin kæreste, Louise Gjørup.

- Ja, det er rigtigt, at vi skal giftes til sommer, siger Kevin Magnussen ifølge BT.

Parret har været kærester siden 2015, skriver avisen.

Den 26-årige Kevin Magnussen ønsker ikke at oplyse tid og sted for brylluppet. Han har i det hele taget ønsket at værne om sit privatliv og sin to år yngre kæreste.

- Jeg har det underligt med at dele ud af mit privatliv til folk, jeg ikke kender. Så jeg vil ikke gå i for mange detaljer. Og det håber jeg, at folk vil respektere, siger Magnussen.

Han skal senere fredag træne to gange forud for søndagens grandprix i Mexico City.

/ritzau/