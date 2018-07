Kevin Magnussen tager femteplads i tysk kvalifikation

MOTORSPORT: Kevin Magnussen leverede en stærk præstation i kvalifikationen til søndagens Formel 1-grandprix i Tyskland.

På den legendariske Hockenheim-bane blev den danske Haas-kører nummer fem, hvilket dermed også er hans startposition søndag.

Hans bedste tid lød på 1 minut og 12,200 sekunder. Det var 0,988 sekunder langsommere end Ferraris Sebastian Vettel, som var bedste mand i kvalifikationen og satte ny banerekord.

Tyskeren sikrede sig pole position foran Valtteri Bottas (Mercedes) og Kimi Räikkönen (Ferrari).

Det er 55. gang i karrieren, at Vettel skal starte forrest i et Formel 1-grandprix.

Magnussens teamkollega, Romain Grosjean, var også godt kørende. Han var lidt langsommere end danskeren, men blev sekser i kvalifikationen.

Nummer to i VM-stillingen, Mercedes-køreren Lewis Hamilton, skal starte på 14.-pladsen i søndagens grandprix. Gearproblemer tvang ham til at udgå.

Sammen med mekanikere forsøgte Hamilton at trille sin bil manuelt i pitten, men løbsledelsen stoppede forsøget, da det var for farligt.

Inden gearproblemerne havde Hamilton sat sjettebedste tid, og det rakte til videre adgang til Q2, men her måtte Mercedes-køreren ikke være med.

Daniel Ricciardo fra Red Bull kommer til at starte sidst i løbet søndag. Det skyldes, at australieren forud for træningen fredag fik skiftet dele i sin motor og derfor må indkassere en straf.

De fleste af kørerne fik spoleret sidste træning forud for kvalifikationen. Magnussen var en af de 11 kørere, der ikke kom på tidstavlen.

Danskeren jagter flere point til den samlede VM-stilling, hvor han ligger på niendepladsen med 39 point.

Romain Grosjean er på 15.-pladsen med 12 point.

