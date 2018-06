Kevin Magnussen: Vi har en god bil - men vi har misset nogle chancer

MOTORSPORT: Torsdag åbnede et nyt højteknologisk center på EUC Nordvest. I den forbindelse var Kevin Magnussen inviteret, da det er hans arbejdsgiver Haas, der står bag det nye HTEC-center.

- Det er dejligt at kunne være med til at deltage i sådanne arrangementer. Det er en af de fede ting, der hører med til jobbet, og det er altid rart at komme ud og møde nogle glade mennesker, siger Kevin Magnussen.

Den danske racerkører er netop vendt hjem fra seneste Formel 1-løb, der løb af stablen i søndags i Montreal. Det var sæsonens syvende løb, og den danske Formel 1-stjerne sluttede som nummer 13. En sæson, der indtil videre ikke har givet Haas teamet de point, som de havde håbet.

- Det kunne godt have gået bedre, men der har været nogle løb, vi ikke har været så glade for, og nogle løb vi har været glade for. Vi synes selv, at vi har en god bil og farten har været god, men vi har misset nogle chancer. Når det er sagt, er det stadig tidligt på sæsonen, så vi kan stadig nå at rette op på det, siger Kevin Magnussen.

De mange fremmødte havde undervejs mulighed for at stille spørgsmål til den danske stjerne. Foto: Bo Lehm

Efter en start, hvor danskeren var hurtig både i kvalifikationen og i løbene, er teamet i de seneste to løb gået lidt i stå. Både i Monaco og i Montreal har farten ikke været der, og teamet har derfor været placeret i den tungere ende. Det bekymrer dog ikke danskeren, der er sikker på, at det bare er banerne, der ikke har passet til deres bil.

- De sidste to løb har ikke været gode for os. Jeg tror, at de langsomme baner med lavhastighedssving er lidt vores akilleshæl. De hurtigere baner med mere fart i svingene passer bedre til vores bil, så det er der, vi skal hive pointene hjem. Samtidig skal vi selvfølgelig forsøge at hæve niveauet på de baner, hvor vi ikke er så gode, siger racerkøreren.

Nu venter der en hektisk periode for den danske Formel 1-stjerne, der sammen med feltets andre kørere kan se frem til fem løb på seks uger, hvilket aldrig er sket før i Formel 1.

- Det er fint for os kørere. Det er straks værre for mekanikerne og andre i teamet, som virkelig arbejder hårdt. De kommer ikke tilbage til deres familier i den periode, så de får det virkelig hårdt, siger Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen var torsdag på besøg i Thisted, da han var med til at indvie et nyt HTEC-center på EUC Nordvest. Foto: Bo Lehm