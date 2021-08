Khader er færdig hos Konservative efter krænkelsessager

FREDENSBORG:De Konservative har meddelt Naser Khader, at han ikke længere kan være medlem af partiet, oplyser Khader selv på Facebook.

Det er sket i kølvandet på en advokatundersøgelse, som partiet har foretaget af historier i pressen med anklager mod Naser Khader om seksuelle krænkelse af forskellige kvinder.

Fra De Konservatives sommergruppemøde oplyser partiformand Søren Pape Poulsen, at undersøgelsen inkluderer syv kvinder og 17 vidner.

Han takker desuden de kvinder, der har bidraget til undersøgelsen.

Pape oplyser videre, at med undersøgelsens resultat mener han ikke længere, at Khader kan være medlem af partiet, og at dette bakkes op af en enig gruppe i Folketinget.

Naser Khader skriver på Facebook, at han efter sin egen opfattelse er blevet dømt ude på baggrund af "påstande, ryger og sladder." På Facebook skriver han:

- Jeg er rystet over, at bevisbyrden er vendt på hovedet, så jeg skal dokumentere min uskyld omkring hændelser, der påstås at have fundet sted for op til 21 år siden.

- Jeg håber, at mine såkaldte MeToo-sager bliver de sidste, der føres i medierne og af folkedomstolen, og ikke i en retssal.

- Nu må jeg så tage min kamp alene.

