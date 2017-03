JEREZ: Det endte med en flot placering blandt de 16 bedste for Sofie Kibsgaard i Spanien.

Her viste det unge golftalent fra Nykøbing fint spil i den stærkt besatte Copa S.M. La Reina 2017, da hun efter først at have kvalificeret sig videre fra indledende runde også avancerede fra første runde af hulspillet med en sejr over svenskeren Linn Grant.

Det bragte hende til ottendedelsfinalen, som så til gengæld også blev endestationen efter en spændende dyst mod tyskeren Alexandra Försterling.

De to spillere ventede til sidste hul med at finde en afgørelse, men så satte Försterling også tingene på plads og vandt matchen med et forspring på to.

Sofie Kibsgaard var en af fire danske pigespillere i turneringen, men ingen af de øvrige slap videre fra indledende runde.