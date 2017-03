KØBENHAVN: Håndboldspilleren Lars Jørgensen fra KIF Kolding København stopper karrieren efter den igangværende sæson.

Det skriver han i en pressemeddelelse.

39-årige Lars Jørgensen trækker dermed stikket efter næsten 20 år på topplan, hvor han var forsvarsstyrmand på det danske landshold, der vandt EM-guld i 2008.

De seneste sæsoner har han slået sine folder hos KIF Kolding København.

- Efter snart 20 år på topplan føles tiden rigtig til at sige stop, siger han i pressemeddelelsen.

- Jeg har været privilegeret af at få lov til at repræsentere mit land, spille med i den absolutte verdenselite og været en del af dansk håndbolds mest ambitiøse håndboldprojekter.

- Det er svært at bede om meget mere som håndboldspiller, og selv om det bliver vemodigt, har beslutningen faktisk ikke været svær.

Sammen med KIF Kolding København kæmper han for tiden for at sikre en plads i slutspillet i 888 Ligaen.

