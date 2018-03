Kilde: Donald Trump overvejer at udvise russiske diplomater

Præsident Donald Trump overvejer at udvise en række russiske diplomater fra USA i solidaritet med Storbritannien over et giftangreb i sydengelske Salisbury.

Det fortæller en unavngiven kilde, der er bekendt med situationen, søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udvisningerne kan være betinget af, hvordan europæiske ledere reagerer på giftangrebet 4. marts. Det var rettet mod den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter, Julia. Begge er fortsat indlagt i alvorlig tilstand.

Rusland beskyldes for at stå bag angrebet, og mange EU-lande ventes at annoncere deres diplomatiske sanktioner mod russerne mandag.

Den unavngivne kilde siger ifølge Reuters, at Trumps beslutning kan blive truffet så tidligt som mandag.

Efter et EU-topmøde i Bruxelles fredag besluttede lederne at kalde EU's ambassadør i Moskva hjem til konsultationer i Bruxelles i en måned.

Samtidig meddelte EU-præsident Donald Tusk, at der er flere tiltag på vej fra en række EU-lande.

- Jeg forventer, at et antal medlemslande vil tage yderligere tiltag mod Rusland på mandag, sagde Donald Tusk.

Blandt de tiltag, der forventes, er udvisning af russiske diplomater.

