Kilde: Macron gør klar til ændringer efter vagts voldssag

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har planer om at foretage en omorganisering af sit kontor i præsidentpalæet i erkendelse af, at der er sket fejl i den måde, en sag om en voldelig sikkerhedsvagt er blevet håndteret.

Det oplyser en unavngiven kilde tæt på præsidentkontoret ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Disse ændringer kommer, efter at Macron har fået massiv kritik på grund af sagen om den tidligere sikkerhedsvagt, der søndag formelt blev sigtet for vold mod demonstranter i Paris 1. maj.

Macron mener, at der er sket en række fejl i præsidentpalæet i kølvandet på 1. maj, siger kilden.

Præsidenten mødtes sent søndag aften med nogle af sine ministre for at drøfte sagen, siger en unavngiven medarbejder for Macron til nyhedsbureauet AFP.

Ifølge medarbejderen mener Macron, at det er "uacceptabelt", hvad der er sket, og der vil "ikke være straffrihed" i sagen.

Søndag blev den nu fyrede sikkerhedsvagt, Alexandre Benalla, sigtet for vold og for at have udgivet sig for at være politimand.

Med en politihjelm på hovedet er han blevet filmet, mens han slår på demonstranter under en 1. maj-protest i Paris.

Den franske indenrigsminister, Gérard Collomb, var en af de ministre, der søndag aften mødtes med Macron, rapporterer den franske tv-kanal BFMTV.

Collomb skal mandag udspørges om sagen i et åbent samråd i den franske nationalforsamling.

Ifølge flere medier kendte indenrigsministeren angiveligt til sikkerhedsvagtens voldelige optræden, inden sagen kom frem i offentligheden.

Macron mødtes søndag aften også med personer fra partiets administrative ledelse, meddeler BFMTV.

