Kilder: 6000 skal evakueres fra landsbyer i Syrien

Syriske oprørere fra oppositionen og forhandlere fra den iransk-ledede koalition har angiveligt indgået en aftale om at genoptage en tidligere evakueringsaftale i Syrien.

Tusindvis af civile fra to landsbyer i det nordvestlige Syrien, der er belejret af oprørsgrupper, skal evakueres.

Det oplyser oprørere fra oppositionen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

100 busser skal derfor være på vej mod de primært shiitiske landsbyer Fuaa og Kefraya i Idlib-provinsen. Her skal omkring 6000 shiamuslimske, regeringstro indbyggere skal evakueres.

Det skal ske til gengæld for løsladelsen af hundredvis af tilbageholdte oprørere i statsfængslerne.

- Vi arbejder nu på den logistiske tilrettelæggelse, siger en kilde fra oprørerne.

Evakueringsaftalen bygger videre på en aftale, der blev indgået sidste år, men som aldrig blev fuldt implementeret.

I april 2017 blev tusindvis af civile fra de to landsbyer evakueret til et regeringskontrolleret område, men 7000 personer blev efterladt tilbage.

Nu ser det ud til, at planerne om at gennemføre evakueringen genoptages.

Ifølge oprørerne sker det for at forhindre, at den syriske hær og iranskstøttede militser angriber landsbyerne.

Evakueringsaftalen er endnu ikke blevet officielt bekræftet, men syrisk stats-tv rapporterer ligeledes om ”forlydender om en aftale om at befri tusindvis af civile fra de to landsbyer”.

Iran, som støtter den syriske præsident, Bashar al-Assad, i krigen, har længe haft en interesse i at få de shiamuslimske civile ud af de oprørskontrollerede områder.

Tidligere evakueringsaftaler har hovedsageligt fokuseret på at få sunnimuslimske civile ud af områder belejret af regeringsstyrker.

Ifølge Assad-regimet har de tidligere evakueringsaftaler skabt forsoning.

Men ifølge oprørsgrupperne har det i virkeligheden handlet om at komme af med regeringskritiske borgere fra syriske storbyer.

