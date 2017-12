Kim Jong-un truer med atomknappen i årlig nytårstale

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, siger i sin årlige nytårstale, at han altid er klar til at trykke på atomknappen.

- Atomknappen er altid på mit bord. Det er ikke afpresning, men sådan er virkeligheden, siger Kim Jong-un mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kommentaren finder sted, efter at tonen mellem USA og Nordkorea er blevet hårdere og hårdere de seneste måneder.

USA og landets præsident, Donald Trump, skal tage Nordkorea seriøst, siger Kim Jong-un.

- USA skal være bevidst om, at vi nu er en atommagt. Hele USA er nu inden for vores atomvåbens rækkevidde. USA kan aldrig starte en krig mod mig eller vores folk, siger lederen ifølge AP.

Der blev også talt om et forbedret forhold til Sydkorea.

Kim Jong-un siger, at det kommende vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang tæt ved grænsen til Nordkorea bliver en god mulighed for at forbedre forholdet.

Lederen foreslår, at Nordkorea og Sydkorea skal mødes snarest for at forhandle om, at Nordkorea sender en delegation til landet i forbindelse med OL.

- Vinter-OL, der skal afholdes i Sydkorea, bliver en god mulighed for at fremvise de koreanske nationers status, og vi ønsker oprigtigt, at begivenheden bliver en succes, siger den nordkoreanske leder.

/ritzau/