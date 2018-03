Kina forventer økonomisk vækst på 6,5 procent i år

Kina forventer i år at opnå en økonomisk vækst på omkring 6,5 procent.

Det fremgår af en budgetrapport, der er offentliggjort i forbindelse med åbningen mandag af det kommunistiske partis årlige kongres i Beijing.

Det skriver Bloomberg News.

I 2017 lød målsætningen også på en økonomisk fremgang på 6,5 procent, men bruttonationalproduktet endte med at udvide sig med 6,9 procent.

Styret i Beijing har de seneste år bestræbt sig på at gøre økonomien mindre afhængig af eksport. På sigt skal økonomien i stedet være båret af den indenlandske efterspørgsel.

Omlægningen har medført, at Kinas økonomi ikke længere vokser med over ti procent, son den gjorde frem til begyndelsen af dette årti.

Økonomer har tidligere peget på en række forhold, som kan påvirke væksten i år negativt.

Det er blevet dyrere for virksomheder at låne penge og statens indsats for at begrænse forurening samt et mindre ophedet ejendomsmarked ventes at svække investeringerne i sværindustrien samt i byggebranchen, skriver Reuters.

En anden risiko kan være handelsstridigheder med USA. USA's præsident, Donald Trump, meddelte sidste torsdag, at han vil lægge told på importeret stål og aluminium for at beskytte amerikanske producenter.

Trumps melding har skabt frygt for en global handelskrig, hvor store handelspartnere som Kina og EU svarer igen med at lægge told på amerikanske varer.

Af rapporten fremgår det også, at Kina i år vil skrue op for sit militære budget.

- I lyset af dybtgående ændringer i det nationale sikkerhedsmiljø skal sammenholdet mellem regeringen, militæret og folket altid være "stærkt som sten", siger premierminister Li Keqiang i sin åbningstale ifølge Reuters.

Der er afsat 1110 milliarder yen, hvilket er 8,1 procent mere end i 2017, da forsvarsbudgettet blev udvidet med syv procent.

Beløbet i år svarer til 1050 milliarder kroner.

Kina har verdens næststørste forsvarsbudget, men det er fortsat cirka fire gange mindre end det amerikanske ifølge AFP.

/ritzau/