Kina skærper religionskontrol og stopper bibelsalg på nettet

Kina er tilsyneladende ved at indføre et stop for salg af bibler på internettet.

Det sker i forlængelse af det kommunistiske partis ønske om at skærpe kontrollen med religioner - og med bøger, der ikke er godkendt.

- Bibler og andre bøger uden publikationsnummer er blevet fjernet de seneste dage, siger en sælger fra internethandleren Taobao uden at uddybe detaljer omkring forbuddet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Torsdag skrev CNN, at man ikke kunne købe bibler hos nethandlerne i Kina.

Eksempelvis gav en søgning på biblen hos nethandleren jd.com intet resultat.

En protestantisk præst i Beijing, hvis kirke ikke er officielt registreret i Kina, mener, at der er tale om en "generel stramning".

- Det får helt afgjort betydning for de troendes adgang til biblen, siger Jin Mingri.

Andre internethandlere siger til nyhedsbureauet AFP, at de fortsat kan sælge Det Gamle Testamente, mens de også har adgang til engelske versioner af biblen.

Det gælder internetbutikkerne Amazon China og Dangdang.

Alle bøger, der sælges i Kina, skal godkendes via systemet GAPP, der svarer til standarden ISBN, som også kendes fra Danmark.

GAPP har ikke svaret på AFP's henvendelser om bibelsalget.

Kinas Kristne Råd skønner, at der er 20 millioner kristne i de officielle kirker, som staten har kontrol over.

Det samlede antal kan være langt højere, da mange kristne dyrker deres tro i ikkestatslige kirker, skriver det franske nyhedsbureau.

Vatikanet forhandler i øjeblikket med Kina om en historisk aftale for udpegelsen af biskopper i landet.

Kinas 12 millioner katolikker er splittet mellem en regeringskontrolleret forening, hvis præster udpeges af det kommunistiske parti, og en uofficiel kirke, som er loyal over for Vatikanet.

/ritzau/AFP