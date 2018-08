Kina svarer igen på USA's ekstratold

Kinesiske arbejdere læsser store sække med kemikalier af et skib i havnen i Zhangjiagang i det østlige Kina. Det seneste skridt i toldstriden mellem de to største økonomier i verden skaber igen frygt for en handelskrig, der kan ramme virksomheder over hele verden. Foto: Johannes Eisele/Ritzau Scanpix