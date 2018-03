Kina vil tale rygter efter historier om Kim Jong-uns besøg

Et flot grønt tog, en sort limousine og en sikkerhedslukket banegård har sat gang i rygterne i Beijing.

Flere medier og nyhedsbureauer - herunder det amerikanske Bloomberg - har skrevet, at det statslige hemmelighedskræmmeri dækker over et besøg af Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Det har Kina det seneste halve døgn afvist. Tirsdag lyder det dog fra Kina, at regeringen vil kommentere rygterne på et "passende tidspunkt", rapporterer det franske nyhedsbureau AFP.

De første rapporter om det usædvanlige besøg kom mandag aften dansk tid.

Og selv om myndighederne holder tæt om gæsten eller gæsterne, har kineserne ikke været i tvivl om, at der sker noget helt særligt.

For banegården i millionbyen er helt ekstraordinært lukket for offentligheden med henvisning til sikkerhed, skriver nyhedsbureauet AP.

Tirsdag formiddag dansk tid kørte en bilkortege i retning af togstationen, og ti minutter senere fulgte en sort limousine under meget stort sikkerhedsopbud.

/ritzau/