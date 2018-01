Kinas import fra Nordkorea styrtdykker

Kinas samhandel med Nordkorea faldt i 2017 med over ti procent til godt fem milliarder dollar. Det svarer til 30,4 milliarder kroner.

Det viser en endelig opgørelse af handelstallene, som de kinesiske toldmyndigheder har offentliggjort tirsdag ifølge Reuters.

Nedgangen skyldes udelukkende et stort dyk i Kinas import af nordkoreanske varer.

I alt blev der indført for 1,7 milliarder dollar. Det var 33 procent lavere end i 2016.

Eksporten steg derimod med otte procent til 3,3 milliarder dollar.

En forklaring på nedgangen gives der ikke, men FN strammede gennem 2017 flere gange de økonomiske sanktioner over for Nordkorea.

Det var en reaktion på Nordkoreas prøveaffyringer af ballistiske missiler og forsøg på at udvikle atomvåben.

I august var målet for sanktionerne jern, kul og fiskeriindustrien.

I september blev der lagt begrænsninger på import af tekstiler fra Nordkorea samt eksport af olie til landet.

Og kort før jul blev der vedtaget endnu en restriktiv foranstaltning, der skal begrænse forsyninger af raffinerede olieprodukter til det lukkede land.

Som fast medlem af FN's Sikkerhedsråd var Kina med til at blåstemple sanktionerne mod Nordkorea.

I december faldt samhandlen mellem de to lande yderligere sammen.

Kinas eksport var cirka ti procent lavere end i november, mens importen i årets sidste måned kun beløb sig til cirka 55 millioner dollar.

Næsten en halvering sammenlignet med importen i november på godt 100 millioner dollar.

Kina er Nordkoreas største handelspartner og eneste allierede af betydning.

/ritzau/