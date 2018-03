Kinas præsident får lov til at blive siddende for livstid

Kinas parlament har søndag stemt et forslag igennem, som fjerner grænsen for, hvor lang tid en præsident kan sidde. Det baner vej for, at præsident Xi Jinping kan blive siddende resten af sit liv.

Forslaget blev stemt igennem som en del af en større pakke med ændringer af landets forfatning. 2958 stemte for, to stemte imod og tre undlod at stemme.

Xi Jinping var den første til at kaste sin stemme i en rød kasse, da forslaget søndag blev stemt igennem. Ændringen ophæver reglen om, at en præsident maksimalt kan sidde to gange fem år.

Forfatningsændringen er den første i 14 år, og det var ventet, at den ville stryge igennem parlamentet, som aldrig har afvist et forslag fra kommunistpartiet.

- Det er et hastende ønske fra det almindelige folk, siger Ju Xiuqin, der er en af parlamentets medlemmer til AFP.

Præsident Xi Jinping har siddet ved magten siden 2012. Egentlig skulle han derfor give magten videre i 2023, men nu kan den 64-årige præsident altså blive siddende resten af livet.

Hans to forgængere opgav derimod begge deres magt efter to perioder.

Foruden præsident er Xi Jinping også generalsekretær for Kinas kommunistiske parti og formand for landets centrale militære komité.

Siden sin tiltræden som præsident har han taget meget magt til sig og gennemført et større opgør med modstandere i partiet.

Blandt andet for at rydde op i korruption og styrke den interne disciplin i partiet er tusinder af medlemmer blevet dømt og straffet for korruption.

Som præsident har Xi Jinping desuden stået for en strammere linje over for befolkningen. Censuren er øget, og der er slået hårdt ned på kritiske stemmer.

Udenrigspolitisk står den kinesiske præsident for den mere aggressive linje, der har kendetegnet Kina de seneste år. Blandt andet med ekspansion i Det Sydkinesiske Hav og en hårdere kurs over for andre asiatiske lande.

/ritzau/AFP