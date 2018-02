Kineser udklædt som sort dame får sind i kog til nytårsshow

Over 800 millioner kinesere så torsdag aften et fire timers tv-show i anledning af det kinesiske nyår, hvor Kina gik ind i hundens år.

Showet, der er blandt de mest sete i verden, er en årlig tradition, der samler nationen. Men i år faldt en sketch nogle af de kinesiske seere for brystet.

I den var en kinesisk skuespiller klædt ud som en sort dame - med sort ansigtsmaling og en falsk, forstørret numse.

Skuespilleren stod på en scene i en farverig udklædning og bærende på en frugtkurv. Ved hendes side var en skuespiller klædt ud som en abe.

I sketchen sagde en pige, der skulle spille hendes datter, at hun gerne vil studere i Kina, men at hun er bange for morens mening.

Den udklædte kvinde svarede:

- Hvorfor skulle jeg ikke være enig? Et kinesisk hold af frivillige medicinske hjælpearbejdere reddede mit liv, da jeg var ung. Nu bygger de kinesiske børn veje til os...... Jeg elsker det kinesiske folk. Jeg elsker Kina!

Scenen har fået flere kinesere til at kritisere showet på internettet.

- Den racistiske diskriminering er så tydelig, skrev en blogger med navnet Chen Fei Tutu.

- Er det sådan, vores nation promoverer kinesiske værdier? Når hvide diskriminerer os, er vi stærkt utilfredse, nu diskriminerer vi Afrika på så profileret et show. Hvor skammeligt, lyder det.

Andre har kaldt showet "pinligt" og "fuldstændig racistisk", gengiver BBC.

Kinas udenrigsministerium har ikke svaret på en henvendelse fra nyhedsbureauet Reuters, der har ønsket en kommentar til racismeanklagerne.

Offentlig debat om racisme er ikke normalt i Kina. Der er dog mange minoriteter i landet.

/ritzau/Reuters