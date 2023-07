Norsk test: Så langt kan el-biler i virkeligheden køre på en opladning

NORDJYLLAND:Hvor langt kører en elbil i virkeligheden på en opladning?

Det er ikke uvæsentligt at vide, også for at få en ide om, hvorvidt fabrikkens tal stemmer nogenlunde overens med virkeligheden, eller om de er helt på månen.

Og for at besvare det spørgsmål er det en god ide at vende blikket mod Norge, hvor der kører langt flere elbiler, end der gør herhjemme.

Derfor har den norske pendant til FDM, Norges Automobil-Forbund, i flere år foretaget en praktisk "hvor langt kan den køre"-test, hvor konceptet er enkelt: Bilerne starter på fuldt batteri, og så kører de, indtil de løber tør for strøm og står helt, helt stille.

Årets sommertest er netop gennemført, og specielt et af de nye kinesiske mærker overrasker positivt. Men først noget om testen.

Først og fremmest er det ikke en laboratorietest. Det er en test, der bliver kørt på helt almindelige veje i virkelig trafik. Dernæst bliver alle bilerne sendt af sted indenfor forholdsvis kort tid den samme dag, så forholdene for bilerne er så ens som muligt og resultaterne så sammenlignelige som muligt.

Bilernes klimaanlæg var tændt under testen, og indstillet til at testholdets medbragte referencetermometer viste 20 grader i kabinen på en sommerdag, hvor udetemperaturen var 25 grader.

Men det betyder så også, at den samme test gennemført en anden dag med mere regn og/eller mere vind vil give et lidt andet resultat for den enkelte bil - men man må formode, at det vil være de samme biler, der kan køre længere henholdsvis kortere end opgivet i fabrikkens WLTP-tal.

Men tilbage til tallene og resultaterne, for det er jo dem, der er interessante. Og som sagt er der et af de nye kinesiske mærker, der skiller sig positivt ud: XPeng. Der var to modeller med i testen, G9 og P7, der begge hører til i den dyrere ende af elbil-segmentet, og de kørte henholdsvis 68 og 52 kilometer længere end opgivet af fabrikken. Nissan Ariya var lige i hælene med 48 km mere på tælleren end forventet.

Den bil, der kørte længst, var en Tesla S, der formåede at køre 672 km, inden den løb tør for strøm - og det var 38 km længere end fabrikkens tal. Omregnet til procent var det seks procent længere end opgivet - det var det XPeng G9 og P7, hvis rækkevidde omregnet til procent var de største i forhold til fabrikstallene.

I den anden ende af skalaen skuffede Toyota bZ4X i udgaven med 503 km opgivet rækkevidde mest (mens en testet model med mindre batteri klarede sig en hel del bedre). Den underskød med 13,7 procent svarende til 69 km mindre rækkevidde end opgivet. I absolutte tal var det også det dårligste resultat på linje med BYD Han, der også kørte 69 km mindre, end den er opgivet til.

I forbindelse med testen måler NAF også på bilernes ladehastighed og forbrug, og i den disciplin leverer Hyundai Ioniq 6 for alle pengene. Ladetiden fra 10 til 80 procent ramte 19 minutter, selv om den har et ret stort batteri, mens testkøreren formåede at presse lidt mere end 7,2 kilometer ud af hver kWh, bilen brugte.

Også i den disciplin stak XPeng næsen langt frem. Deres G9 brugte godt nok ét minut mere på at lade fra 10-80 procent, men den satte ny "NAF-rekord" for maksimal effekt under ladning, hvor den peakede på 319 kW - og i gennemsnit ladede den med en effekt på 212 kW. Opladning til 200 km. ekstra kørsel kan klares på godt otte minutter, konstaterede NAF. Hvis ellers ladestanderen kan følge med.

Den bil, der under testen kørte længst på en kWh, var DS DS 3, der kørte 7,4 km/kWh.

Hele testen, med beskrivelse af procedure, de testede biler og de endelige resultater kan læses hos NAF.