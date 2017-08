Kirke med klar tale

THISTED: Henrik Ølholm Csizmadia har tidligere været knyttet til to forskellige frikirker i Thisted. Og han er enig med de to kirker om det meste - om synet på evangelierne og om den bogstavtro læsning af Bibelen, blandt andet.

Alligevel har han nu, sammen med hustruen Gitte Csizmadia, grundlagt en ny frikirke, Omega Kristent Center, på Sofievej i Thisted, hvor han i forvejen har et kristent rådgivningscenter.

- Jeg har nærmest været nødt til at åbne en kirke. For der var ikke rigtig rum for alt det, jeg stod for, i de andre kirker, fortæller Henrik.

i baglokalet til den mødesal, hvor der i søndags for første gang var gudstjeneste.

"Omega kristent center for frihed & helhed" flyttede i februar i år fra et lokale i tilknytning til Pinsekirken i Tilsted til Sofievej. Centret tilbyder rådgivning og forbøn - "det, som med et folkekirkeligt udtryk hedder sjælesorg", fortæller han.

Dæmonuddrivelse

Men der tilbydes også dæmonuddrivelse - en virksomhed, som Henrik tidligere har skrevet en bog om.

Og det er blandt andet spørgsmålet om, hvad og hvor meget man kan sige om dæmoner og deres uddrivelse, som skiller i forhold til de andre frikirker:

- Jeg siger nok nogle lidt mere kradse ting. Noget, som kan udfordre folk, men også hjælpe dem til at komme videre. Vi har forskellige måder at pakke tingene ind på. Jeg går ind for at sige det meget direkte. Det er rart med klar tale, siger han.