Hobro-nordmand har bombet sig på landsholdet

FODBOLD: Hobro-angriberen Pål Alexander Kirkevold har aldrig været i nærheden af det norske landshold.

Men efter en stime på 11 superligakampe i træk med scoringer fra den 26-årige nordmand er Kirkevold blevet udtaget til Norges venskabskamp mod Makedonien på lørdag.

Tirsdag trænede superligatopscoreren for første gang med Norges landshold i Skopje. Det var samtidig første gang, at Hobro-spilleren trak den norske landsholdstrøje over hovedet.

- Det var surrealistisk.

- Jeg prøver på at holde fokus på, hvorfor jeg er her, og hvordan jeg er kommet hertil. Nu vil jeg forsøge at gøre mit bedste, og så håber jeg det er nok, siger Pål Alexander Kirkevold til NTB.

- For kun et halvt år siden var det ikke sådan, at jeg tænkte, at der var en plads på landsholdet til mig. Det var aldrig noget, jeg sigtede efter.

- Men det er bare kørt på skinner for mig. Jeg har leveret en stor træningsindsats og troet på mig selv. Men det har alligevel overgået alle mine forventninger, forklarer han.

Nu er debuten for Norge sandsynligvis nært forestående.

- Det er enhver spillers drøm at løbe med flaget på brystkassen.

- Jeg kniber mig fortsat lidt i armen. Det er gået så hurtigt. Det er kæmpestort at være her, og jeg er ydmyg over, at jeg får lov til at være sammen med de bedste spillere i Norge, siger han.

Kontrakten med Hobro udløber til sommer, og derfor kan det være, at Pål Alexander Kirkevold snart skal videre.

- Der er større klubber derude, og man drømmer jo altid og har ambitioner, men jeg tænker ikke så meget på et skifte.

- Jeg drukner ikke i tilbud, og der er ikke nye klubber på banen hver dag, men jeg hører, at der er interesse, siger Hobro-angriberen.

Hverken Norge eller Makedonien skal med til næste års VM i Rusland.

Norge endte på fjerdepladsen i gruppe D efter Tyskland, Nordirland og Tjekkiet, mens Makedonien blev nummer fem i gruppe G. Makedonerne sluttede efter Spanien, Italien, Albanien og Israel.

Lørdagens opgør i Skopje spilles klokken 18.30.

/ritzau/NTB