Kirkevold er tilfreds med at blive i Hobro

HOBRO: En skade i foden kan meget vel være det, der sætter en stopper for, at Pål Alexander Kirkevold kan skifte væk fra superligaklubben Hobro IK i sommerens transfervindue.

Hvis topscoreren i ligaen i sidste sæson ikke bliver solgt, inden transfervinduet smækker i 1. september, vil det ikke være en katastrofe for nordmanden at blive en halv sæson mere i Hobro.

- Hvis jeg kan forblive skadesfri og spille fast, så er det fint nok. Så må jeg bare sørge for at score mine mål, og så vente til vinter med at skifte, siger han.

Selvom Pål Alexander Kirkevold regner med at blive sin skade kvit, inden transfervinduet lukker, har han ikke sit fokus rettet mod et klubskifte lige nu.

- Skal jeg være ærlig, så gider jeg ikke at tænke så meget på det. Om der kommer et bud, er ikke noget, jeg kan styre eller påvirke. Det er unødvendigt at bruge energi på, siger den norske angriber.