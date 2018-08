Kirkevold fik ikke sat sit præg på kampen

HOBRO: Selvom det endte med et 0-2 nederlag til Hobro, da de hjemme tog imod AGF, var der noget at glæde sig over for Hobro-tilhængerne.

Sidste sæsons topscorer i Superligaen, Pål Alexander Kirkevold, var nemlig tilbage i startopstillingen hos Hobro, efter han har siddet ude med en skade, som han pådrog sig i sæsondebuten mod Vejle.

Desværre endte det uden mål fra den norske angriber, der ikke var i sin bedste udgave mod AGF.

- Jeg er aldrig tilfreds, når jeg ikke scorer, og vi ikke vinder. Jeg fik ikke rigtigt sat mit præg på kampen, siger nordmanden.

På trods af sin præstation i kampen er Pål Alexander Kirkevold tilfreds med hans fysiske form efter skadespausen.

- Jeg har ikke spillet fodbold i tre uger, men formen var overraskende god. Jeg skal lige tilbage i rytmen, men så skal det nok blive godt, siger han.