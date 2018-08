Kirkevold kan spille en rolle mod AGF

FODBOLD: Fredag aften tager Hobro hjemme imod AGF i Superligaen. AGF-holdet med David Nielsen i spidsen har i denne sæson været kendetegnet ved en bundsolid defensiv. I de første seks kampe har Aarhusianerne bare lukket tre mål ind.

Det ser dog ud til, at cheftræner for Hobro Allan Kuhn har fået et ekstra offensivt kort på hånden, der kan være med til at nedbryde det kompakte AGF-hold.

Efter at have siddet ude med en skade siden Hobros første kamp mod Vejle har sidste sæsons topscorer Pål Alexander Kirkevold trænet med igen.

Selvom Pål Alexander Kirkevold ikke har haft mange dage på træningsbanen, udelukker Allan Kuhn ikke, at den norske angriber kan få en rolle i fredagens kamp.

- Vi må se, hvordan det kommer til at gå i dag. Han har kun været med et par gange, så vi må lige finde ud af, hvordan han reagerer på det hele, sagde Allan Kuhn til Hobros forberedende træning torsdag formiddag.

Kampen mod AGF spilles fredag kl. 19 på DS Arena.