Kjærsgaard: Vi har selv været ude om problemerne

HERNING:Partistifter og tidligere formand, Pia Kjærsgaard, opfordrer på partiets årsmøde søndag til, at alle i partiet nu indstiller de interne skænderier og debat om udlændingelinjen. Og til at stå sammen.

Det sagde Pia Kjærsgaard fra talerstolen til de omkring 750 fremmødte.

- Det har ikke været særligt nemt eller hyggeligt i lang tid. Jeg skælder ikke ud på pressen. Man strammer skruen, men vi har også selv været ude om det. Vi skal stoppe, siger partistifteren og fortsætter:

- Der har været alt for mange skænderier om vores udlændingepolitik, og at den ikke er stram nok.

- Hvad skal vi gøre anderledes? Jeg vil ikke stå og brænde koraner af. Vi skal gøre det på en ordentligt måde, så ganske almindelige danskere ved, hvor vi står.

De seneste måneder har for partiet været præget af interne stridigheder, hvor specielt tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen har kritiseret partiet for at være blevet for tamt.

Han gjorde det samme lørdag på årsmødet, hvilket medførte hårde ord fra Pia Kjærsgaard. Adspurgt om, hvorvidt hun ikke dermed selv bidrager til konflikten, siger Pia Kjærsgaard:

- Nej, det synes jeg ikke. For vi bliver nødt til at forstå, at det er alvor dette her. Jeg synes at jeg er blevet udsat for, at der er tvivl om den politik, jeg har stået for i 30 år. Det er ikke rimeligt.

Formand Kristian Thulesen Dahl har understreget, at der nu bliver trukket en streg i sandet. Og at der fra nu af vil blive slået ned på folk, der går imod linjen offentligt.

Det håber Pia Kjærsgaard, at han gør.

- Der skulle være slået ned før. Men det kommer så nu. Og jeg gider ikke brokke mig over det, der ikke er sket. Men jeg vil holde skarpt øje med, hvad der kommer til at ske.

Pia Kjærsgaard har stadig stor indflydelse i partiet. Før landsmødet opfordrede flere hende til at stille op til formandsposten. Noget hun ikke ville afvise.

- Det er ikke at skubbe på stridighederne. For jeg har fået så meget opbakning og tillid.

- Jeg håber inderligt, at Kristian Thulesen Dahl kan klare tiden, der kommer. Og at snakken forstummer. Men det har nok været tiltrængt, at der kom et venligt spark bagi, siger Pia Kjærsgaard.

