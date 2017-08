Kjeldsen: Ærgerlige bogeys

GOLF: En boogeyfri forni, men til gengæld fire bogeys på bagni.

Det blev resultatet af førstedagens runde ved European Tour golfturneringen Made In Denmark i Gatten for nordjyske Søren Kjeldsen.

Og de fire bogeys ærgrede den ambitiøse nordjyde.

- Spillet var til mere end to under par. Jeg kan sagtens se den første rundes 69’er blive til en 65-66’er i morgen, lød det fra Kjeldsen, efter at han havde sluttet dagens runde med den sidste af de fire ærgerlige bogeys.

- Bogeyen på 18. var nu den mest regulære. Der slog jeg simpelthen for langt med mit femjern. De tre andre bogeys var jeg faktisk slet ikke i problemer, men lavede et par dårlige chips og et åndsvagt tre-putt på hul 15, konstaterer Søren Kjeldsen hudløst ærligt.

- Så spillemæssigt var jeg såmænd tilfreds, men scoren - den skal blive bedre i morgen, siger Søren Kjeldsen.