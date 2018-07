Kjeldsen bedste nordjyde i Tyskland

GOLF: Begge de nordjyske golfspillere, Søren Kjeldsen og Lucas Bjerregaard, har klaret cuttet ved denne uges turnering på European Tour, der afvikles i Hamburg.

Begge har dog et stykke op til topplaceringerne, da Søren Kjeldsen er bedste mand i tre slag under par - det er syv slag efter den førende amerikaner Brsyon Dechambeau, der har været flyvende de to første dage.

Søren Kjeldsen gik anden runde i par.

Lucas Bjerregaard ligger et slag under par, men skal være glad for at klare cuttet efter en dårlig første runde i tre slag over par. Fredag slog han dog igen med fire birdires i en bogeyfri runde, og dermed er han på en delt 49.-plads, mens Søren Kjeldsen ligger delt nummer 26.

Lasse Jensen er bedste dansker inden weekendens finalerunder i fire slag under par, mens også Jeff Winther i to slag under par og amatøren Nicolai Højgaard i par også er med i weekendens runder.