Kjeldsen får sin hidtil bedste placering i USA i år

GREENSBORO: Den nordjyske golfspiller Søren Kjeldsen sluttede søndagens afsluttende runde ved PGA-turneringen i Greensboro af med to bogeys, men alligevel lykkedes det nordjyden at ende i den gode ende af feltet på en delt 16.-plads.

Det er Kjeldsens hidtil bedste slutplacering i en slagspilsturnering i USA i år. Han brugte 71 slag på at gennemføre søndagens 18 huller, hvilket var et slag over par.

Svenskeren Henrik Stenson sikrede sig sejren efter en runde i seks slag under par. Dermed endte han totalt i 22 slag under par. Det var et slag bedre end amerikaneren Ollie Schniederjans på andenpladsen.

Stensons sjette sejr

På de afsluttende seks huller lavede Stenson fire birdies på vej mod sin sjette sejr på PGA-touren.

Samtidig er han med sin samlede score ny indehaver af turneringsrekorden på Sedgefield Country Club i Greensboro, North Carolina.

/ritzau/