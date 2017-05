Kjeldsen færdig i USA efter en dyr runde i stormvejr

Svære vejrforhold forsinkede anden runde, der blev spillet med høje scorer i Wilmington.

WILMINGTON: Søren Kjeldsen er færdig ved Wells Fargo Championship i Wilmington.

Fredagens anden runde gik nordjyden i fem slag over par. Han ender dermed samlet i seks slag over par og ligger samlet som en delt nummer 121.

Alle spillere nåede ikke at spille alle fredagens huller, da spillet blev afbrudt i flere timer grundet dårlige vejrforhold.

Dermed er Kjeldsens placering som nummer 121 ikke endelig.

Arrangørerne forventer, at den såkaldte cut-grænse kommer til at ligge på et salg over par.

Masser af vind

Fredagens golfspil på PGA-turen foregik under særdeles svære betingelser, hvor specielt vinden drillede spillerne.

Kjeldsen kom også meget skævt fra start på runden, hvor han lavede en bogey på sit første hul og en dobbelt bogey på tredje hul.

Efter de første ni huller var han fire slag over par og med en enkelt bogey på de sidste ni huller, kan Kjeldsen se langt efter finalerunderne lørdag og søndag.

Helt i front ligger fire spillere i fem slag under par.

Irske Seamus Power og Billy Hurley er begge færdige med deres anden runde, mens de to andre i førerfeltet, John Peterson og Francesco Molinari, er på henholdsvis 11. og 12. hul.

Comeback til Johnson

Spillet genoptages tidligt lørdag morgen amerikansk tid, hvor hele 68 spillere mangler at spille anden runde færdig.

De fleste amerikanske øjne hviler på verdens bedste golfspiller, Dustin Johnson, der gør comeback i denne uge ved Wells Fargo Championship.

Han ligger samlet i par og nåede at spille 13 huller fredag.

Kjeldsen var langtfra den eneste, der havde det svært fredag.

Amerikanske Savio Nazareth gik banen i 15 slag over par. Han endte dermed suverænt sidst efter to golfrunder i samlet 22 slag over par.

/ritzau/