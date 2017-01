HONOLULU: Søren Kjeldsen startede solidt på sin første runde ved Sony Open på Hawaii på PGA Touren. Her gik han torsdagens første runde i fire slag under par. Han ligger efter første runde på en delt 21.-plads.

Kjeldsen, der i år for første gang spiller fast på den amerikanske PGA Tour, lavede på dagens runde fem birdies og en enkelt bogey.

Han udtalte, inden runden gik i gang, at han var glædeligt overrasket over banens beskaffenhed på Hawaii.

Helt i front ligger amerikanske Justin Thomas, der gik banen i uhørte 59 slag. Banens par er på 70, og Justin Thomas gik dermed 11 slag under par, hvilket bringer ham suverænt i front af Sony Open.

23-årige Justin Thomas er den yngste spiller nogensinde til at gå en bane i 59 slag. Han sluttede sin fænomenale runde ved at lave en eagle på sidste hul.

- Det var tydeligvis en sjov dag. Det kørte simpelthen for mig derude i dag. Alle mine birdies var nemme, det var ikke sådan, at jeg havde behov for lange put, sagde han efter fantomrunden ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han er bare den syvende spiller i PGA Tourens historie, der formår at gå en runde på 59 slag.

- Alle ved, at 59 er et magisk nummer i golf, sagde han og henviste til, at meget få spillere nogensinde opnår at gå en golfrunde på under 60 slag.

På sin runde formåede han at lave otte birdies og to eagles, men en enkelt bogey sneg sig også ind på det imponerende scorekort.

Amerikaneren Hudson Swafford spillede også en flot runde golf, da han gik banen i otte slag under par. Han er dermed nærmeste forfølger.

/ritzau/