Kjeldsen indleder sæsonfinale med top-10-runde

Han var stærkt spillende i Sydafrika i sidste uge, og de gode takter fortsætter i den prestigefyldte sæsonfinale, World Tour Championship i Dubai.

Efter åbningsrunden er Søren Kjeldsen på en delt tiendeplads tre slag efter førende Patrick Reed fra USA. Kjeldsen gik banen i 68 slag, hvilket svarer til fire slag under banens par.

Starten var ellers ikke for god med en bogey på femte hul, men fem birdies på de sidste 12 huller reddede dagen for Kjeldsen.

Noget mørkere ser det ud for turneringens to øvrige danske deltagere, der begge befinder sig i den tunge ende af feltet.

Thorbjørn Olesen gik to slag over par og er på en delt 51.-plads, mens Lucas Bjerregaard var et slag dårligere og må nøjes med en placering som nummer 54.

Dubai World Tour Championship er sæsonfinalen på European Tour, hvor sæsonens 60 bedste spillere på Touren er inviteret.

Der er hele 1.075.051 euro (8,75 millioner danske kroner) til vinderen.

To af spillerne fra verdensranglistens øvre regioner - Henrik Stenson og Rory McIlroy - har dog meldt fra på grund af skader og genoptræning.

/ritzau/