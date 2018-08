Kjeldsen lagde solidt fra land i svensk golfturnering

GOLF: Nordjyske Søren Kjeldsen var den dansker med mest succes på banen i første runde af European Tour-turneringen Nordea Masters torsdag.

Her var flere danskere ude på første runde, og Søren Kjeldsen kunne notere sig en dag i fire slag under banens par på 71 slag.

Kjeldsen diskede op med hele seks birdies, men måtte også indkassere to bogeys.

Havde han undgået dem, ville han blot have været to slag efter turneringens førende spiller, som er franske Clément Sordet, der gik dagen i otte slag under.

Derefter følger to spillere i seks slag under og fire spillere i fem slag under.

Søren Kjeldsen deler herefter ottendepladsen med otte spillere.

Næstbedste dansker var Thorbjørn Olesen, der igen havde fundet golfkøllerne frem efter sin 56.-plads i årets sidste majorturnering, PGA Championship, for nylig.

Danskeren, der er placeret som nummer 41 i verden, jagter en plads på Europas Ryder Cup hold, og Olesen gik første runde i Gøteborg i to slag under par.

Det rakte til en delt 29.-plads efter første runde.

Thomas Bjørn og Lucas Bjerregaard gik i par og ligger delt nummer 53.

Længere nede ligger Lasse Jensen, Anders Hansen og Jeff Winther.