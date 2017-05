Kjeldsen langt tilbage efter jævn runde

Nordjyden ligger i et slag over banens par efter første runde ved Wells Fargo Championship.

WILMINGTON: Den nordjyske golfspiller Søren Kjeldsen gik første runde ved Wells Fargo Championship i 73 slag og ligger samlet nummer 81 efter de første 18 huller.

Danskeren, der i sidste uge spillede med tyske Alex Cejka, gik en stabil runde med tre bogeys og to birdies.

Turneringen, der spilles i Wilmington, føres af italienske Francesco Molinari. Han er samlet seks slag under par efter en runde med otte birdies og to bogeys.

Turneringen giver comeback til verdensetteren, Dustin Johnson, der tidligere på året gik glip af US Masters, efter at han faldt på en trappe forud for turneringen.

Johnson gik første runde i to slag under par.

Mens golfrunden torsdag ikke kommer til at gå over i historiebøgerne, så kunne Kjeldsen glæde sig over, at han Af NORDJYSKE Medier på baggrund af sine præstationer i 2016 blev hædret som årets sportsnavn i Nordjylland.

i 2016 vandt han karrierens største sejr, da han med Thorbjørn Olesen vandt World Cup of Golf i australske Melbourne. Sejren indbragte parret 18 millioner kroner.

