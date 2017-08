Kjeldsen skal stramme sig an trods runde under par

GOLF: Trods en runde i et slag under par skal den danske golfspiller Søren Kjeldsen stramme sig an, hvis han skal kvalificere sig til weekendens finalerunder ved denne uges PGA-turnering i Greensboro, North Carolina.

Med 71 slag er Kjeldsen nede på en delt 86.-plads blandt feltets 156 spillere. Efter 12 huller var han tre slag over par, men fire birdies på de afsluttende seks huller pyntede på scorekortet.

Matt Every fra USA indtager førstepladsen efter en runde i bare 61 slag. Han lagde ud med en eagle på første hul og dertil kom syv birdies.

Henrik Stenson fra Sverige er på andenpladsen i otte slag under par. Runden på 62 slag er personlig rekord for svenskeren på PGA-touren. Fire gange før har han scoret 63.

/ritzau/