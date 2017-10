Kjeldsen skidt fra start i Andalusien

GOLF: Det ser ikke ud til, at Søren Kjeldsen er på vej mod en ny topplacering ved golfturneringen Andalusien Masters.

Nordjyden, der tidligere er blevet nummer to i turneringen, havde således en dårlig førstedag ved dette års udgave.

Han gik første runde i 72 slag, hvilket svarer til et slag over par og resulterer i en delt placering som nummer 39.

Bedre går det for landsmændene Anders Hansen og Lasse Jensen.

De to danskere gennemførte torsdagens første runde på Valderrama-banen i sydspanske Sotogrande i et slag under par. Det rækker til en delt 16.-plads.

Andalusien Masters blev spillet første gang i 2010, men efter anden udgave året efter blev turneringen sat på pause som led i en politisk spareplan.

Først i år - efter en pause på seks år - er den genopstået med Sergio García Foundation som arrangør.

Garcia vandt turneringen i 2011 og er også helt med fremme i år. Efter første runde deler han førstepladsen med Joost Luiten fra Holland. Begge er gået fem slag under par.

