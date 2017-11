Kjeldsen sluttede stærkt i Sydafrika

GOLF: Efter en fin sidste runde kan golfspillerne Thorbjørn Olesen og Søren Kjeldsen rejse hjem fra Sydafrika og golfturneringen Nedbank Open med et fornuftigt resultat.

Danskerne tog nemlig et stort spring frem i klassementet på sidstedagen og sluttede begge på en delt 12.-plads.

Dermed indkasserer de hver 692.000 danske kroner i præmiepenge.

Olesen gik sidste runde i 67 slag, hvilket svarer til fem under par. Den præstation betød et avancement på hele 28 pladser i tabellen. Kjeldsen brugte et slag mere og hopper 22 placeringer frem.

Søren Kjeldsen var stærkt spillende på tre af turneringens fire dage og må ærgre sig over, at han brugte hele 78 slag på fredagens runde, der var plaget af uvejr.

Yderligere to danskere var med i finalespillet, men ingen af dem kunne gøre sig gældende i den sjove ende af regnskabet.

Thomas Bjørn, der vandt turneringen i 2013, endte som delt nummer 60, mens Lucas Bjerregaard gjorde det lidt bedre med en delt 37.-plads.

Turneringen sluttede med en hjemmesejr, da sydafrikaneren Branden Grace med en sidste runde i 66 slag lige akkurat pressede sig foran skotten Scott Jamieson og franskmanden Victor Dubuisson i topstriden.

Det er ottende gang, Branden Grace vinder en European Tour-turnering.

/ritzau/