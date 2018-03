KL-formand: Lockoutvarsel er beklageligt men nødvendigt

Det er beklageligt, men nødvendigt, at Kommunernes Landsforening (KL) har udsendt et bredt lockoutvarsel.

Det siger formanden for KL, Martin Damm (V), på KL's kommunale topmøde i Aalborg.

- Det var med stor ærgrelse, at vi i sidste uge måtte se i øjnene, at det ikke kunne lykkes at nå et forlig i overenskomstforhandlingerne. Det er absolut ikke en situation, som vi på nogen måder har ønsket.

- Tværtimod er der blevet arbejdet meget intenst og ihærdigt på at finde løsninger sammen med de faglige organisationer, siger Damm.

Ifølge KL-formanden har det været en ganske vanskelig beslutning at træffe, "fordi en konflikt vil skabe stor forstyrrelse i mange borgeres liv".

- På den anden side er det en nødvendig beslutning for at sikre, at der lægges maksimalt pres på forhandlingerne, så vi undgår, at borgerne skal belastes i månedsvis, siger han.

Kommunerne har derfor også undtaget en række områder indenfor ældreområdet, handicappede, socialpsykiatrien, specialskoler og specialdaginstitutioner.

Kritiske samfundsfunktioner som el-, varme- og vandforsyning er heller ikke omfattet af lockouten.

- Men en konflikt vil under alle omstændigheder ramme alt for mange borgere. Det vil vi rigtig gerne undgå. Ingen skal være i tvivl om, at KL's helt klare målsætning er, at der skal indgås en aftale, siger KL-formanden.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) siger i sin tale på topmødet, at han ikke kan mindes en lignende situation.

- Jeg og regeringen ønsker ikke, og jeg tror ikke, at nogen i virkeligheden ønsker en storkonflikt, siger statsministeren.

- Derfor vil jeg med udsigt til en voldsom arbejdskonflikt udtrykke det håb, at der kan indgås en aftale, før der udbryder en konflikt, som ingen i virkeligheden er tjent med, siger Lars Løkke Rasmussen.

