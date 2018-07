Klar til en forlystelse i sommer? Her er de billigste og de dyreste

En tur i ballongyngerne og en selfie med grauballemanden.

Det er nogle af de sikre hit, når familier skal have oplevelser i sommerferien. Men hvad koster de populære museer og forlystelsesparker rundt om i landet?

Det har prissammenligningssiden Pricerunner undersøgt, og helt kort fortalt er museer langt billigere oplevelser end forlystelsesparker.

- Der er store prisforskelle, men der er naturligvis også forskel på, hvad der tilbydes af oplevelser de forskellige steder, siger direktør hos Pricerunner Martin Andersen.

Nationalmuseet i København er billigst, mens Tivoli er dyrest. For en familie med to børn på syv og ni år koster en dag på Nationalmuseet 170 kroner, mens det løber op i 1330 kroner for et besøg i Tivoli i København med entré og turpas.

Hos mange af attraktionerne sælges der årskort eller familiekort, som giver rabat, men disse rabatter er ikke regnet med, da man som turist kun kommer forbi den ene gang om året.

Familietur i forlystelsespark Jesperhus Ferieparks badeland: 340 kroner. BonBon-Land: 676 kroner. Universe: 720 kroner. Lalandia: 860 kroner. Dyrehavsbakken: 876 kroner. Sommerland Sjælland: 940 kroner. Tivoli FRIHEDEN: 980 kroner. Legoland: 1004 kroner. Fårup Sommerland: 1008 kroner. Djurs Sommerland: 1140 kroner. Tivoli: 1330 kroner. kilde: Pricerunner Vis mere mindre expand_more expand_less

Rabatter

Dog er rabatter ved at bestille i god tid indregnet. Og det er en måde at spare lidt som forbruger.

- Det er derfor vigtigt at købe entrébilletter online i god tid, da det gør turen billigere, siger Martin Andersen.

Det bakker Forbrugerrådet Tænk op om.

- Se, om der tilbydes tidlig bookingrabat, hvor du bestiller på forhånd, så du ikke skal stå i kø og samtidig får det billigere, siger juridisk konsulent Paula Brammann fra Forbrugerrådet Tænk.

- Det, man bare skal være opmærksom på i den forbindelse, er, om man binder sig til en bestemt dag, for det er jo svært at forudsige, om vejret er godt lige den dag, eller om noget kommer i vejen. For man har ikke fortrydelsesret på den slags billetter, og så er pengene tabt, siger hun.

Tivoli i indre København er den dyreste forlystelsespark, som en familie på fire kan besøge i år, viser en prissammenligning. Arkivfoto: Anders Debel Hansen/Ritzau Scanpix

Man skal også huske at se på, hvilke meromkostninger der er - ud over entré og eventuelt turpas, råder Paula Brammann.

- Kommer man i bil, hvad er udgiften til parkering så, og kan man finde på alternativer. Og har man mulighed for selv at tage mad og drikkevarer med, ellers skal man lige huske at sætte penge af til at spise derinde, siger hun.

Og så er det også en god idé at tjekke, om man har betalt for alt via entréen, eller om der er dele af forlystelsesparken eller museet, der kræves ekstra betaling for at få adgang til.

Store prisforskelle

Prisanalysen fra Pricerunner viser også, at der er stor prisforskel internt mellem de forskellige forlystelsesparker og museer.

Tager en familie på fire i Jesperhus Ferieparks badeland på Mors, slipper de med 340 kroner, mens det koster 676 kroner i BonBon-Land ved Næstved og 1140 kroner i Djurs Sommerland.

Blandt museerne er prisforskellene også markante. Familien på fire kan gå på Frilandsmuseet nord for København for 180 kroner, mens en tur på Egeskov Slot med tilhørende park på Fyn koster 700 kroner.