Klar til kampen om Thy

HØRDUM: De årligt tilbagevendende Thy Mesterskaber i fodbold spilles endnu en gang på Hørdum Stadion, hvor banerne lægger græs til en omgang drabelige lokalopgør. Der er i år otte deltagende hold, og som noget nyt i år er alle i samme række fordelt på to puljer. Seniorudvalgsformand i Koldby/Hørdum IF, Morten Smed, er medarrangør af mesterskabet og han ser frem til ugens kampe.

- Der er jo sommer og masser af varme, så jeg tror det bliver godt i år. Det skal nok blive nogle gode kampe, og det bliver spændende at se, om holdene er klar. Meget kommer nok til at afhænge af, hvem de forskellige hold har hjemme fra ferie, siger han.

De traditionsrige lokalopgør er næsten lig med hård fight og syngende tacklinger, men spillerne skal nok ikke forvente, at de glidende tackler rent faktisk bliver glidende.

- Som de andre klubber i Thy er vores baner helt svedne og hårde. Vi har ikke haft mulighed for at vande, men det må gå som det går. Spillerne skal måske også overveje om de vil have et ekstra indlæg i støvlerne, eller måske spille i andre slags sko. Vi så jo meget gerne, at der kom noget vand, siger Morten Smed.

Bortset fra de tørre baner melder Morten Smed ellers det meste klar til kick-off mandag aften. I forbindelse med den nye turneringsform bliver finalen ikke spillet søndag, men i stedet onsdag 8. august, mens puljekampene spilles mandag, torsdag og søndag.

De mangedobbelte mestre fra Thisted FC får følgeskab af FS Midtthy, Koldby/Hørdum IF, Hurup IF, Nors B, FS Vestthy, Frøstrup/Hannæs IF og Hanstholm IF.