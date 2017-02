AALBORG: Fredag kunne naturvejleder Karin Winther sammen med direktør Ernst Trillingsgaard officielt åbne specialmessen "Outdoor 2017 - Natur, Jagt og Lystfiskeri" i Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC). Messen foregår både fredag, lørdag og søndag.

Under sin åbningstale, der havde temaet "Naturen er som grøntsager - man ved ikke, om man kan lide det, før man bliver introduceret for det", lagde Karin Winther ud med at sige, at hun næsten havde det som om, at hun var til fætter-kusine fest.

Hun lagde også vægt på de mange produkter, man kan købe på messen, for både fiskere, jægere og naturmennesker "vi skal ikke gå ned på grej", sagde hun.

Det er femte gang, outdoor-messen gennemføres i AKKC, og det var første gang, at et "naturmenneske" åbnede messen. Og naturen var netop temaet gennem Karin Winthers åbningstale.

- Denne messe er et oplagt sted at introducere naturen for nye mennesker. Det er også et sted, hvor vi kan blive klogere på hinandens interesser i naturen og ikke mindst debattere med hinanden om den. For vi er ikke altid enige, sagde Karin Winther, der blandt andet er kendt fra Naturekspeditionen i Vesthimmerlands Kommune og fra P4 Nordjyllands program ’Karin i Krattet’, hvor hun hver lørdag morgen sætter fokus på naturen som et attraktivt aktivitetsrum for alle generationer året rundt.