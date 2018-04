Klar til varmen: Sommerlig søndag

NORDJYLLAND: Det fornemmes allerede i dag, lørdag. Lune temperaturer har endelig fundet vej til Danmark.

I morgen, søndag, kulminerer varmen i denne omgang, og det bliver helt sommerligt i det meste af landet, fortæller vejr.tv2.dk.

Det er varm luft fra Sahara, som blæser gennem dele af Europa, og får termometeret til at stige til over 20 graders varme søndag. Altså i skyggen.

Køligt ved kysten

Varmen kan allerede føles søndag sidst på formiddagen, men det er først ud på eftermiddagen, temperaturen når sit højeste: Mellem 20 og 21 grader.

Temperaturen bliver lunest i et område fra det sydlige Jylland og længere mod nord, centralt gennem Jylland, og med lidt held sniger temperaturen lokalt helt op på 22 grader.

Selvom det kan være tillokkende, så vil mange nok alligevel finde det for koldt til årets første badetur. Især fordi, at temperaturen ved kyster med pålandsvind bliver ganske anderledes kølig. Formentlig under 10 grader.