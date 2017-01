SMADRET KASSE: Sig navnet Mustang og de fleste tænker på Fords bilmodel - hesteracen af samme navn er ikke nær så kendt.

Amerikanerbilen er i levende live blevet en legende. Et ikon blandt firehjulede, så det gør givet lidt ondt blandt medlemmer af dens store fanskare verden over at høre, at Mustang netop er dumpet, nemlig i årets første crashtest.

Nyeste aftapning af Fords populære sportsmodel falder her helt igennem og minder - som FDM beskriver det - "mest af alt om en halt krikke"...

Volvo helt til tops

Den uafhængige sikkerhedsorganisations seneste test omfattede tre biler, nemlig Ford Mustang og de sikkerhedsmæssige identiske Volvo S90 og V90.

Mens der - helt som forventet - var de maksimale fem Euro NCAP-stjerner til de to svensk-byggede biler, landede Ford Mustang på blot to matte stjerner:

- Sikkerhed har gennem alle årene været et fast del af Volvo, og det viser svenskerne endnu en gang med deres ny 90-serie. Begge biler klarede kollisionstesten flot, og nok så vigtigt er alle de nye vigtige sikkerhedssystemer på bilerne standard, siger FDM’s repræsentant i Euro NCAP, Søren W. Rasmussen og tilføjer:

- Det gør dem selvfølgelig ikke billigere, men det betyder, at den høje sikkerhed ikke er noget, der skal tilkøbes. Det er ellers desværre ofte tilfældet herhjemme, hvor de danske afgifter gør sikkerhedssystemerne uforholdsmæssigt dyre og derfor fravælges, konstaterer Søren W. Rasmussen.

Mens de to nye Volvo-modeller imponerede, slap Ford Mustang som nævnt anderledes skidt fra testen:

- Det er efterhånden sjældent, at FDM helt fraråder nye biler, men med Mustang er det svært at gøre andet. Bilen dumper med et brag i kollisionstesten, og de sikkerhedssystemer, der efterhånden er standard i de fleste nye biler, fås slet ikke til Forden. Den ikoniske amerikanerbil opgraderes ganske vist senere i år med både automatisk nødbremse og linjevogter, men det ændrer ikke ved, at bilen her og nu er langt under det sikkerhedsniveau, som Ford ellers er kendt for, siger Søren W. Rasmussen.

20-års jubilæum

Det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP kan i år fejre 20-års jubilæum. Siden 1997 har det uvildige samarbejde testet sikkerheden i nye biler efter kriterier, der løbende er blevet skærpet.

Det skete senest i 2016, hvor barren blev hævet betragteligt, og især kravene til de nye sikkerhedssystemer som automatisk nødbremse (AEB) gjorde det sværere at få topkarakter.

Jubilæumsåret byder dog ikke på nye stramninger.